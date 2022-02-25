2 مليون و800 ألف جنيه تكلفة انتخابات «الوفد».. و6770 ناخبا لهم حق التصويت

كشفت اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس حزب الوفد 2022، عن الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمزمع عقدها 11 مارس المقبل، يتنافس فيها 3 مرشحين، «المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمهندس ياسر قورة»، إذ تجرى العملية الانتخابية تحت اشراف قضائي كامل، حيث يشرف 60 قاضيا على العملية الانتخابية.

2 مليون و800 ألف تكلفة انتخابات الوفد 2022

وقال الدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس تحرير الوفد وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، خلال حديثه لـ«الوطن» إنّ اللجنة تباشر عملها استعداداً لإجراء الانتخابات، موضحاً أن الانتخابات تتم في 20 لجنة، تم تخصيص لجنتين منها لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تتكلف ما يقرب من مليوني و800 ألف جنيه، ساهم المرشحين الثلاثة بمبلغ 750 ألف على أن يغطي الحزب باقي التكاليف.

6770 ناخباً في انتخابات الوفد 2022

وأوضح عضو اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2022، أنّ من حق كل المرشحين الحصول على بيانات جميع أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم ستة آلاف و770 ناخبًا، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في مواصلة عملها بالإشراف على كل ما يتعلق بإجراء العملية الانتخابية، لانتخاب رئيس للحزب، ومتابعة إعلان الضوابط المتعلقة بسلامة إجراءات العملية الانتخابية حتي إعلان النتيجة النهائية وإعلان اسم الفائز بمنصب رئيس الحزب، وذلك بعد إتمام عمليتي التصويت والفرز.

انتخابات حزب الوفد 2022

وأكد «زين»، أن انتخابات حزب الوفد الفترة الرئاسية من 2022 إلى 2026، تعقد في 11 مارس المقبل، مؤكداً على أن كل مرشح تقدم للانتخابات لاقى كل ما لاقاه الآخر ونال الناحية الإعلامية بالكامل دون فرق لأن الجميع أبناء الوفد، لافتًا إلى أن كل ناخب سيحصل على كارت من خارج اللجان به رقم لجنته لتسهيل الإجراءات الانتخابية.