الثقافة تحتفل بيوم الشهيد «9 مارس»: مناقشة الجزء الجديدة من موسوعة «انتصار أكتوبر»

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بيوم الشهيد المصري الذي تحتفل به مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض والذي يوافق الأربعاء المقبل 9 مارس 2022.

تفاصيل الاحتفال بيوم الشهيد في المركز القومي للترجمة

يناقش المركز الجزء الجديد من العمل الموسوعي «انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية» بمشاركة كل من ‏‎الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس قسم اللغات الشرقية بآداب المنصورة، الدكتور عمرو عبد العلي رئيس قسم اللغة العبرية بجامعة المنوفية ويدير الندوة الدكتور محمد عبود مدرس اللغة العبرية في كلية الآداب جامعة عين شمس، 12 ظهرًا بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة .

‏‎ويحتوي المجلد الثاني من الجزء الرابع من العمل الموسوعي «انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية» والصادر حديثًا عن المركز القومي للترجمة على التقرير الثالث والأخير من تقارير لجنة أجرانات، التي شُكلت في نوفمبر 1973، نسبة إلى شيمون أجرانات رئيس المحكمة العليا في إسرائيل وقتئذ، للتحقيق في تقاعس الجيش الإسرائيلي وتقصيره خلال حرب أكتوبر، استجوبت اللجنة جولدا مائير وموشيه ديان من بين العشرات من المسؤولين العسكريين في إسرائيل ومما أسفرت عنه أعمال اللجنة إقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية.

انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية

«انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية» سلسلة من المجلدات إشراف و مراجعة ودراسة الراحل الدكتور إبراهيم البحراوي، وترجم هذا الجزء أشرف الشرقاوي، وعمرو عبد العلي علام، وحسين عبد البديع.

وحسب بيان صادر مؤخرا عن المركز القومي للترجمة، ‎قال الدكتور الراحل إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، وصاحب فكرة هذا المشروع الوثائقي- في مقدمة العمل، عن مدى الصعوبة التي واجهته للحصول على نصوص الوثائق، والتي نشرها أرشيف الجيش الإسرائيلى باللغة العبرية، وذلك لما تمثله تلك الوثائق من حقًا وطنيًا وتاريخيًا للأجيال الجديدة، إذ حجب الإسرائيليون هذه الوثائق لمدة 40 عاما ليخفوا حقائق الانتصار المصري، ويحفظوا معنوياتهم من الانهيار، ولم يكتفوا بذلك بل أنه عندما نشر أرشيف الجيش الإسرائيلي الوثائق على موقعة الإلكتروني قام في الوقت نفسه بوضع عقبات فنية تحول دون الاطلاع عليها بسهوله بالنسبة للباحثين المصريين تحديدا، وتمكن فريق من خبراء المواقع الإلكترونية من التغلب على هذه العقبات .‎