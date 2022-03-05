نائب محافظ كفر الشيخ يستعرض جهود حملات إزالة التعديات

استعرض عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف التعديات في المهد، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين لقرارات مجلس الوزراء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب محافظ كفر الشيخ في الاجتماع الذي عقده أمين عام مجلس الوزراء، اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، اليوم السبت، لمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق المحافظات، ومتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية وتحديد موقف التعديات على الأراضي الزراعية.

محافظ كفر الشيخ يوجه باتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين

وقال محافظ كفر الشيخ إنه وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، موجهاً مجالس المدن والوحدات المحلية والإدارات والجمعيات الزراعية، بمنع التعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات لحمايتها من التعديات.

وأكد «نور الدين» أن وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ترصد على مدار الساعة أي حالة تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، ويتم الرصد باستخدام الصور الفضائية، بالتنسيق مع مركز تحليل الصور الفضائية بإدارة المساحة العسكرية.

يذكر أن المتغيرات المكانية هي مسح ضوئي عن طريق القمر الصناعي يحدث في كل مكان بجمهورية مصر العربية يومياً، ويسجل أي تغيير يحدث في كل متر من أرض مصر، سواء ما يقوم به المواطنون من أعمال أعلى منازلهم، وحتى لا ترصد المخالفات بالصور، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، سواء بالبناء المخالف دون ترخيص، فلا بد من الاتجاه للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن للتأكد من سلامة المبنى والحصول على التراخيص اللازمة، حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون.