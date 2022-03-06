القومية للأنفاق: افتتاح مشروع القطار الكهربائي خلال أسابيع.. يقدم خدمة أوروبية

أكد اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، انتهاء الأعمال المدنية والإنشائية لمشروع القطار الكهربائي «السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان»، على أن يجرى افتتاحه أمام الركاب خلال أسابيع.

وأشار «والي» إلى أن جائحة كورونا لم يكن لها أي تأثير سلبي على تنفيذ المشروع، بالنظر إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.

افتتاح القطار الكهربائي أمام الركاب خلال أسابيع

وقال «والي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع القطار الكهربائي الخفيف سيقدم خدمة أوروبية لجميع الركاب، لافتا إلى أن مخطط افتتاح المشروع على مراحل خلال شهري مارس وأبريل.

شركة فرنسية تدير المشروع

وأوضح أن شركة فرنسية عالمية ستدير المشروع لمدة تصل إلى 15 عامًا، وستكون مسؤولة عن التشغيل والإدارة والصيانة.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي تناسب جميع الفئات

وأضاف رئيس القومية للأنفاق أن أسعار تذاكر القطار الكهربائي ستكون مناسبة لجميع فئات المجتمع، وأن الشركة الفرنسية لن تتدخل في تحديد سعر تذكرة القطار.

وقا إن وزارة النقل هى المنوطة بتحديد أسعار تذاكر القطار الكهربائي، منوها بأن جميع مناطق المشروع يجرى تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية، لمواجهة فيروس كورونا.

القطار الكهربائي يقل 500 ألف راكب يوميًا

وأوضح «والي» إلى أن القطار الكهربائي الخفيف سيقل حوالي 500 ألف راكب يوميًا، مشيرًا إلى وصول نحو 12 قطارًا كهربائيًا حتى الآن من إجمالي 22 قطارًا، حيث جرى شحن الـ10 قطارات الأخرى، وتصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن أعمال تنفيذ مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر مستمرة، بالإضافة إلى بدء تنفيذ محطات الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد كورونا.