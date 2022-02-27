«الأنفاق»: تشغيل 12 محطة بالقطار الكهربائي أمام الركاب قبل يونيو المقبل

تواصل الهيئة القومية للأنفاق، العمل على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير معدات العمل ومناطق المشروع، وإلزام العاملين بارتداء الكمامات الطبية؛ للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من الإصابة بمتحور أوميكرون.

دخول 12 محطة من مشروع القطار الكهربائي الخدمة

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة القومية للأنفاق، أنّ القطار الكهربائي الخفيف سيقل ما يقرب من 500 ألف راكب يوميا، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر القطار الكهربائي لم تحدد بعد ولكن هناك مقترحات بأن تكون 15 جنيها أو 20 جنيها أو25 جنيها، وما زالت المناقشات مستمرة حول تحديد سعر التذكرة، موضحًا أنه سيتم دخول 12 محطة الخدمة أمام الركاب قبل نهاية يونيو المقبل، من إجمالي 19 محطة.

أوميكرون لم تؤثر على تنفيذ محطات القطار الكهربائي

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ متحور أوميكرون لم يكن له أي تأثير سلبي على تنفيذ أعمال محطات القطار الكهربائي، لافتًا إلى أنّ أعمال التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي مستمرة؛ للتأكد من سلامة نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، قبل التشغيل الرسمي أمام الجماهير، موضحًا أنّه وصل نحو 12 قطارًا كهربائيًا حتى الآن من إجمالي 22 قطارًا.

من جهته، أعلن اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، تتم على قدمٍ وساق؛ لتشغيله أمام الركاب، موضحًا أنّه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع، منوهًا بأن التشغيل التجريبي مستمر من دون تحميل ركاب؛ للتأكد من جاهزيته وسلامة السكة.

وأكد والي، لـ«الوطن»، أنّ وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، لم تحدد حتى الآن الموعد النهائي لتشغيل القطار الكهربائي رسميًا أمام الركاب، مشيرا إلى أنّ هناك شركة فرنسية عالمية ستديره، دون التدخل في تحديد سعر التذكرة.