شوقي ينفي عودة نظام الثانوية القديم: «دايخين 4 سنين بسبب المصطلحات دي»

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عودة نظام الثانوية العامة القديم، موضحًا: «خلينا نصلح بعض المصطلحات بقالنا 4 سنين دايخين بسبب اللخبطة فيها .. هنتفق على إن نظام تعليم جديد ينطبق فقط على ما يتم بناؤه بداية من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي».

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، أن مناهج المرحلة الثانوية لم تتغير، لكن ما تغير فقط في هذه المرحلة منذ عام 2018 هو أسئلة التقييم: «بدل ما كنا بنعمل أسئلة تقيس مهارة واحدة وهي الحفظ والاسترجاع، نستخدم أسئلة تقيس مستويات فهم ومهارات التعلم».

مفيش حاجة اسمها العودة إلى النظام الجديد

وتابع، أن التقييم الجديد في الأسئلة لا علاقة له بطريقة تقديم الامتحان، مفسرًا: «وبالتالي مفيش حاجة اسمها العودة إلى النظام الجديد، لأنه يعبر عن الأسئلة القديم، نعمل منذ 3 سنوات على تغيير فلسفة الأسئلة».

طريقة الامتحان لا علاقة لها بتغيير النظام التعليمي

وأكد، أن طريقة الامتحان مثل الورقة أو البوكلت أو الإلكتروني لا علاقة له بتغيير الأسئلة: «كلمة نظام جديد عند بعض الناس تعتمد على فكرة شكل الامتحان مثل السؤال المتعدد والمقالي والبوكلت .. مفيش أي تغيير في نوعية الأسئلة».

وفي وقت سابق، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع الدراسة في المدارس بالترم الثاني على فترات دراسية.

وأكد وزير التربية والتعليم: «سمعت خبر عندكم في الفاصل إن في توزيع للناس على الأوقات يا جماعة، الكلام ده مش مظبوط وإحنا ماشيين على الجدول بحضور عادي زي الترم الأول، وملتزمون بالإجراءات الاحترازية».