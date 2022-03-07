خلال 77 يوما.. الانتهاء من أساسات ثالث برج في «داون تاون» بالعلمين

أعلنت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، المنفذة لأبراج العاصمة الإدارية الجديدة وأبراج «الداون تاون» في العلمين الجديدة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، اليوم الإثنين، الانتهاء من صب الخرسانة لجميع الخوازيق الخاصة بأبراج D02M والتي بلغ عددها نحو 239 برجا، وذلك خلال 77 يوما، وبذلك أصبح هذا القسم هو الثالث في المشروع بعد D01 وD02.

وأضافت الشركة أن أعمال البناء الرئيسية للأساسات الداعمة للبرج D02M تم تقسيمها إلى 3 مناطق لإجراء أعمال البناء، إذ تم تجهيز 3 منشآت للحفر في نفس الوقت، وكذلك تم تجهيز شاحنات للخرسانة، بالإضافة إلى معدات الحقن وغيرها من التجهيزات الأخرى.

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أبراج «الداون تاون» في العلمين الجديدة

تتكون منطقة أبراج «الداون تاون» بمدينة العلمين الجديدة من 5 أبراج، 4 منهم بارتفاع 200 متر، بجانب البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترا، وبعد اكتماله سوف يصبح أطول برج في منطقة المتوسط، وتطل الأبراج الخمس على بحيرة صناعية، وتبلغ مساحة البرج الأيقوني 465 ألف متر مربع، وسوف يتم تنفيذه في نحو 45 شهرا، فيما تبلغ مدة تنفيذ باق الأبراج الأربعة، حوالي 39 شهرا، بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع للبرج الواحد.

منطقة الأبراج الشاطئية

تضم مدينة العلمين الجديدة منطقة الأبراج الشاطئية، والتي تضم نحو 23 برجا بارتفاعات مختلفة، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية لـ 15 برجا، وجار العمل بالواجهات الخارجية وأعمال التشطيبات الداخلية، كما أنه جار العمل على تنفيذ 8 أبراج أخرى، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية بمنطقة الأبراج الشاطئية، كما تضم الأبراج منطقة ترفيهية، لخدمة سكان المدينة، تحتوي على جراج يتسع لـ 3 آلاف سيارة، بجانب عدد من المحال التجارية، وتطل المنطقة على البحر مباشرة.