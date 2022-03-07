راؤول عقب الجدل على «عيش بشوقك»: بعض المطربين فاكرين نجوميتهم تشفعلهم

علق الشاعر أحمد حسن راؤول، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على الجدل المتداول حول أغنية «عيش بشوقك»، عقب تصريح حمادة هلال أن الأغنية كانت باسمه من البداية، وكتب: «بمناسبة موضوع حمادة هلال وتامر حسني والاتنين ليهم كل الاحترام والمحبة، بس دي مشكلة بتقابل كل الصناع وأنا الحمد لله تداركتها من بدري، وبقا المطرب اللي ما يخلصش في الغنوة فهي ممكن في لحظة تروح منه مهما كان اسمه».

راؤول: مش بستنى حد

ذكر «راوؤل»: «مش بستنى حد لأن مع الخبرة عرفت إن محدش هيستناني بس سؤال: هل ينفع أروح معرض عربيات - مثلا - وألاقي عربية عجباني وأركبها كده وألاقيها حلوة أوي، وأقول له دي عجباني أوي وهشتريها إن شاء الله، وأسيبه وأروّح؟ طب سيبته وروّحت، هل هو مطالب مايبعش العربية دي لحد غيري؟ حد جه وعجبته وكان ملتزم وخلّص فيها وهو واقف أو حتى ساب عربون وأحترم وقفة الراجل وتعبه؟».

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وأضاف: «مشكلة بعض المطربين بعيدا عن حمادة هلال خالص والله، إنه فاكر أن نجوميته تشفع له يعمل اللي هو عايزه، ده مش صح الأغنية هي البطل، والأغاني الحلوة بقت قليلة، وبقينا إحنا الصناع اللي بنختار المطرب اللي ينجّح أغنيتنا وتعبنا ويحترم مجهودنا، الزمن اتغير، في مطربين كتير من الأذكياء فنيا بيلقطوا الفلتات ودول ربنا رزقني بالشغل معاهم، عصر إنك تعجبك غنوة وماتقدّرش صناعها انتهى، وده الفرق بين النجم الكبير وغيره»، مؤكدا: «ووالله ما أقصد حمادة هلال نهائي لأني ماتعاملتش معاه ومقدرش أحكم عليه، أنا بتكلم عن مشكلة عامة وشكرا».