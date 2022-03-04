إزالة 24 بناءً مخالفا وحالة تعدي على الأراضي الزراعية في الجيزة

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة .

تكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعيه

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعيه وردع المخالفين .

و شدد محافظ الجيزة علي المتابعه الميدانية علي مدار اليوم ورصد حالات البناء المخالف وتحقيق الانضباط .

ازاله 8 حالات تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بطريق عاليه

واشارت محافظة الجيزة في بيان الي انه تم إزالة 24 حاله تعدي وبناء مخالف علي اراضي زراعية واملاك الدولة ومخالفات بناء لافتا الي قيام اجهزة مركز ومدينة أبو النمرس تم ازاله 8 حالات تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بطريق عاليه بزواية ابو مسلم بالإضافه الي ازالة أعمال بناء سقف مخالف بدون ترخيص الدور الاول بعد الأرضى على مساحة حوالي 60م بناحية صيدح خلف المدرسة .

واكدت محافظة الجيزة في البيان قيام اجهزة مركز العياط بازاله 3 حالات بناء مخالف شملت ازاله جمالون على مساحة 30م2 و إزالة حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 100م2 بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى عبارة عن مغسلة على أرض أملاك دولة وجميعهم بالوحدة المحلية ببرنشت .

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعيه بقرية كفر قنديل

اضافت ان مركز ومدينة أطفيح اليوم تمكن من إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعيه بقرية كفر قنديل على مساحة 1125م2 فى المهد لافتا الي قيام مركز ومدينة الصف تم ازاله وفك شدة خشبية بعقار مخالف بقرية طرخان بمساحه 150م الي جانب ازاله بناء مخالف بالبلوك الأبيض بمنطقه عرب القميعي بالودي وازاله 3 حالات تعدي على الأراضي أملاك الدولة بعرب الترابين بمساحه 900م٢ .

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء .