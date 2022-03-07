خريطة مسلسلات رمضان 2022 على «ON».. الكبير أوي 6 وأحلام سعيدة حصريا

كشفت قناة ON، عن الخريطة الرسمية لمسلسلاتها خلال دراما رمضان المقبل 2022، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ يعرض خلال السباق الرمضاني على شاشتها، 4 مسلسلات، بينها مسلسلين بشكل حصري.

مسلسلات حصرية على شاشة قناة ON

يعرض على شاشة قناة ON بشكل حصري، مسلسل «الكبير أوي 6»، بطولة الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، محمد سلام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

قصة مسلسل الكبير أوي 6

تدور أحداث المسلسل الذي يعود بعد 6 سنوات من عرض الجزء الخامس منه حول وفاة «هدية» زوجة الكبير، واضطراره للزواج من ابنة عمه التي تدعى «زادة» لرعاية المنزل والأطفال، فضلًا عن اتجاه «جوني» إلى صناعة الفيديوهات على السوشيال ميديا بعد شعوره بان العمر جرى به دون أن يحقق شيء.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

كما تشهد قناة ON خلال شهر رمضان المقبل، عرض مسلسل «أحلام سعيدة» بشكل حصري، من بطولة الفنانة القديرة يسرا، كما يشاركها بطولته كل من: غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، وغيرهم من النجوم، والعمل تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

ويحكي المسلسل، قصة معاناة 3 سيدات من مشكلات في النوم «الأرق»، فيلجأون إلى بعض التجارب سويًا للتغلب على تلك المشكلة.

قصة مسلسل يوتيرن

بجانب عرض مسلسل «يوتيرن»، الذي تدور أحداثه حول شخصية ضابطة ملاحة بحرية، تدعى «يارا الكردي»، يحاول زوجها التحكم في حياتها المهنية، حتى تترك وظيفتها من أجله.

والعمل من بطولة الفنانة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

قصة مسلسل دايما عامر

يأتي العمل الرابع الذي يعرض على شاشة قناة ON، بعنوان «دايما عامر»، بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي تدور أحداثه حوله بعض مشكلات التعليم والمدارس، إذ تجسد الأحداث قصة الأستاذ عامر الذي يأتي مسئول عن الشئون الاجتماعية بالصدفة، ويحاول التعامل مع الطلاب وأولياء الأمور بالفهلوة.