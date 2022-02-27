التموين: القيادة ضخت أكثر من 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي

قال الدكتور عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر نجحت نجاحا باهرا من خلال قيادتها السياسية وحكومتها في تخطي تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد: «رغم جائحة كورونا، الحمد لله لم تواجه مصر أي مشكلة، وضخَّت القيادة السياسية أكثر من 50 مليار جنيه في الفترة الماضية في المناطق اللوجستية ومناطق تخزين المواد الغذائية وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع».

زيادة كبيرة في إنتاج السكر

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الزراعات التعاقدية للدولة المصرية في بنجر السكر وقصب السكر أدت إلى زيادة إنتاجنا في السكر، كما نجحت الدولة المصرية في تحديد سعر القمح مبكرا، بواقع 120 جنيها لأردب القمح وهو ما جعل المزارع يقبل على زراعة القمح بارتياح ويورد قمحه.

وأكد، أن الدولة المصرية شهدت أيضا زيادة كبيرة في سعة الصوامع من 2.1 مليون طن إلى 4 ملايين طن وهو ما أدى إلى وجود مخزون استراتيجي قيمته 4 شهور.

سيكون لدى مصر احتياطي من القمح يكفي 8 شهور

وأوضح: «سنبدأ توريد القمح مع بداية شهر رمضان، وبالتالي سيكون لدى مصر 8 ملايين طن قمح يكفي مصر أكثر من 8 شهور .. بنطمن الشعب المصري عشان محدش يخش في متاهات، ومفيش أي سلعة نقصت خلال الفترة الماضية، ومفيش حد شغال لوحده، وكل الوزارات شغالة مع بعض في نفس السياق ونتبادل المنفعة فيما بيننا وعملنا حساب شهر رمضان من بدري، وسنطرح مستلزمات رمضان في 1350 مجمعا استهلاكيا».

شراكة قوية للقطاع الخاص

ولفت، إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكا قويا في هذا الصدد، وستشارك أكثر من 12 سلسلة تجارية بأكثر من 1250 فرعا في شهر رمضان، وسيشهد 24 مارس تنظيم مؤتمر رئيسي.