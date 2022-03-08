تحصيل أول غرامة قدرها 50 جنيها داخل القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة

انطلقت منذ قليل، أولى رحلات القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسوان، وسط تنفيذ إجراءات صارمة داخل القطار، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، موضحة أن القطار الروسي سيقدم خدمات متميزة لجمهور ركاب الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، منوهة إلى أنه تم تعقيم وتطهير القطار قبل تشغيله على القضبان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

تحصيل أول غرامة قدرها 50 جنيها من أحد الركاب

وحصل فريق التفتيش التابع لهيئة السكة الحديد، أول غرامة قدرها 50 جنيها في القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة من أحد الركاب، بعد أن استقل القطار دون تذكرة، حيث حذرت السكة الحديد من استقلال القطارات بدون دفع قيمة التذكرة، مؤكدة أنها تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومتها الأساسية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على تأخيرات القطارات نهائياً.

رضا: لسته حزينا على دفع غرامة القطار الروسي المكيف

وقال محمد رضا، طالب بأحد الجامعات المصرية، وأول من تم تغريمه داخل القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة، إنه سعيد جدا بالتطوير الذي حدث في منظومة السكة الحديد، وأنه شعر بالفخر والاعتزاز بالنفس عند استقلاله القطار الروسي، موضحاً أنه لم يهرب من دفع قيمة تذكرة القطار، ولكنه كان مستعجلا في استقلال القطار، وأنه غير حزين على دفع غرامة مالية داخل القطار.

رضا: سعيد بعدم وجود الباعة الجائلين

وأوضح رضا، في تصريحات للوطن، أنه يستقل القطار منذ 10 سنوات، وأنه شعر باختلاف كامل أثناء استقلاله القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تقدم لينا لأول مرة في التاريخ، مؤكداً أنه سعيد جدا بعدم وجود الباعة الجائلين داخل القطار الروسي المكيف.