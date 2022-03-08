إصابة 3 شبان في انقلاب دراجة نارية أمام نادي المهندسين ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري بكورنيش النيل في مدينة بني سويف أمام نادي المهندسين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب دراجة نارية أمام نادي المهندسين، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث.

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ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتبين أن المصابين هم: عبد الرحمن محمد حسن، 16 سنة، مصاب باشتباه كسر في الساق الأيمن، وعبد الله وليد عبد الله، 16 سنة، وعمر مصطفى عباس، 16 سنة، مصابان بسحجات وكدمات في الجسم، وجميعهم مقيمون في قرية باروط.

تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وفحص المصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ، وإجراء الأشعة اللازمة.