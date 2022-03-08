خبراء: مطلوب تطبيق فلسفة واضحة وأساسيات فنية فى وضع الأسئلة للتغلب على تشابه الإجابات

تشابه الإجابات كان أبرز المشكلات التى ظهرت فى «امتحانات الثانوية العامة 2021»، وهو الأمر الذى يستلزم وضع خطة واضحة للتغلب على هذا الأمر، وفق تأكيدات عدد من خبراء التربية بالجامعات الذين طالبوا بوضع جدول لمواصفات الأسئلة بشكل دقيق، لأن تشابه الإجابة يدل على وجود خلل فى وضع الأسئلة، وعلى الطلاب ضرورة التدريب الجيد على نمط الأسئلة من خلال حل الكثير من النماذج الاسترشادية المتوافرة والتدريبات المتوافرة فى الكتب المدرسية.

«عمران»: جدول المواصفات مرآة للحكم على قياس نواتج التعلم ويحقق الوزن النسبى

وقال الدكتور خالد عمران، أستاذ المناهج بجامعة سوهاج، إن الأساسيات الفنية فى وضع الأسئلة لا تتم بشكل ارتجالى، ولكن فى ضوء جدول يسمى بجدول المواصفات، وتابع: «نحن ندرب الطلاب عليه فى مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ليتم وضع أسئلة التعليم قبل الجامعى».

وأضاف «عمران» لـ«الوطن» أن جدول المواصفات يعتبر المرآة التى من خلالها يمكن الحكم على مدى قياس نواتج التعلم، ويتم فى هذا الجدول تحديد الموضوعات الدراسية التى تتم دراستها داخل المقرر، ثم تحديد أهداف هذا المقرر، ثم تحديد عدد صفحات كل موضوع داخل المقرر وتحديد زمن التدريس.

وأوضح أن الجدول يتيح الخروج بما يسمى بالوزن النسبى للأسئلة، وعلى أساسه يتحدّد كل ناتج من نواتج التعلم المستهدَفة، وعدد الأسئلة التى تقيس مستويات المعرفة المختلفة، سواء كانت التذكر أو الفهم أو التطبيق أو التحليل أو التركيب، ويتحدّد معها عدد الأسئلة التى يجب أن تكون موضوعية، وعدد الأسئلة التى يجب أن تكون مقالية.

ونوه بأنه إذا حدث تشابه بين البدائل الأربعة من الاختيار يدل ذلك على وجود خلل فى إعداد الاختبار وخلل فى القائم على الاختبار نفسه، لأن هناك مواصفات دقيقة لوضع الأسئلة ونقاط الاختيار. وأضاف: «هذه المواصفات إذا اتبعها واضع الامتحان فى وضع الأسئلة لن يكون هناك لبس بين الطلاب فى اختيار البديل المناسب»، موضحاً أن هناك نوعين من الاختبارات، الأول وهو الأكثر صعوبة هو اختيار الإجابة الأدق من الإجابات الأربع، وهنا تكون الأربع إجابات صحيحة، ولكن هناك إجابة أدق تصلح فى موقف هذا السؤال، أما النوع الآخر والأكثر سهولة، والذى يتم استخدامه بكثرة فهو اختيار البديل الصحيح من بين أربعة بدائل، ثلاثة منها خطأ وواحد صحيح.

وشدد على من يقوم بوضع اختبارات الثانوية العامة، ضرورة مراعاة الطلاب والالتزام بما يسمى جدول المواصفات، وألا تخرج الأسئلة من المقرر الذى تم تدريسه أو إقراره على الطلاب، مفضلاً عقد امتحانات «الثانوية العامة 2022» ورقية، نظراً لظهور مشكلات كثيرة فى تطبيق الإلكترونى، فالامتحانات الورقية مفيدة للطالب، لأن معه النسخة الورقية يستطيع أن يقلب فيها يميناً ويساراً، ويراجع السؤال مرة واثنتين بمنتهى السهولة.

وأشار إلى أن كل البرامج التى تستخدم فى وضع الأسئلة الإلكترونية تعتمد على أسئلة «MCQ» أو الموضوعية فقط، لأن الأسئلة المقالية يصعب تصحيحها من خلال الأجهزة الإلكترونية، مبرراً رأيه فى عقد الامتحانات ورقياً بالقول: «يمكن وضع أسئلة مقالية تقيس قدرات عُليا عند الطالب، مثل التلخيص والتفسير والتحليل والتركيب».

من جانبه، شدّد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، على طلاب الصف الثالث الثانوى بضرورة حل الكثير من النماذج على أسئلة امتحانات الثانوية العامة، خاصة الأسئلة الموجودة بالكتاب المدرسى للتغلب على فكرة تشابه جميع الإجابات، لافتاً إلى أن مصير عقد الامتحانات ورقياً أم إلكترونياً يتوقف على قدرة وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الأمر، المهم أن الاستعداد الجيد للامتحانات يتيح للطلاب جواً من الهدوء والإجابة عن الأسئلة أياً كانت الوسيلة.

وحثّ «شحاتة» الطلاب على الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التى وفرتها وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن فلسفة الامتحانات اختلفت عما كانت سابقاً، لأنها فى الوقت الحالى تقيس مخرجات تعلم معينة لكل مقرر دراسى وليس قدرة الطالب على الحفظ.

«وفاء»: «ماينفعش أحط أسئلة اختيار من مُتعدّد فيها أكتر من إجابة صح.. واللى حصل الفترة اللى فاتت يجب تفاديه»

واتفقت الدكتورة وفاء أبوالمعاطى، أستاذ مساعد بقسم العلوم الأساسية بجامعة المنصورة، مع «عمران» فى ضرورة عقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً، نظراً لعدم جاهزية المدارس، خاصة فى القرى، موضحة أن الامتحانات الإلكترونية تحتاج إلى بنية تحتية قوية كافية لإعداد الطلاب على مستوى الجمهورية، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد.

وأضافت «وفاء» لـ«الوطن» أن الأساسيات الفنية لوضع الأسئلة لا بد أن تقيس قدرات كل الطلاب وتكون ورقة الأسئلة مرتبة بشكل تنازلى من الأسئلة البسيطة حتى الصعبة، لمراعاة الفروق الفردية، لافتة إلى أن احتمالية وجود أكثر من إجابة لنفس السؤال أمر غير مقبول. وتابعت: «ماينفعش أحط أسئلة اختيار من متعدد فيها أكتر من إجابة صح، وده اللى حصل الفترة اللى فاتت، وهو ما يجب تفاديه».

وأكدت أن وضع السؤل عنصر مهم للغاية، ويجب إتاحة مساحة للطالب فى الإجابة، سواء من الوقت أو مستوى السؤال نفسه.