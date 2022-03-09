ضبط 3 عاطلين سرقوا مهمات السكة الحديد بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مهمات السكة الحديد محظور تداولها، وذلك بقصد إعادة بيعها.

سرقة مهمات السكك الحديدية

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج إلى قسم اول شرطة سوهاج، يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج من ضبط 3 عاطلين سرقوا مهمات السكك الحديدية عقب تجميعها تمهيدا لإعادة بيعها.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج، من ضبط «محمد ا خ»، عاطل، ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل، وبحوزته تيل فرامل وقفيز وكبل سلك نحاس طوله حوالي مترين، زنة حوالي 30 كيلو جراما.

كما ضُبط أيضًا «جمال ا ب ح»، عاطل، ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل، وبحوزته «قفيز ومسمارين خشابيين ومسمار صامولة ولقمة قطار قطعة حديدية»، زنة حوالي 20 كيلوجراما، وكذلك «محمد ك ع م»، عاطل، ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل وبحوزته «قفيز لقمة حديد ووردة حديد»، زنة حوالي 15 كيلوجراما، وكل هذه المضبوطات من متروكات هيئة السكة الحديد.

إعادة بيع المهمات

وبمواجهة المتهمين الثلاثة، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إعادة بيعها والتربح من ثمنها، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحُرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.