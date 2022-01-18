جهاز مدينة أكتوبر يعلن افتتاح أول وحدة مرور وأحوال مدينة إلكترونية

أعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر برئاسة المهندس عادل النجار، عن افتتاح أول وحدة مرور إلكترونية بالكامل في المدينة لخدمة المواطنين من مختلف المحافظات فضلا عن تقديم خدمات الأحوال المدنية بذات الموقع.

وكشف الموقع الإلكتروني لجهاز مدينة السادس من أكتوبر، أنّ وحدة المرور الإلكترونية تقع بمقر موقف النقل الجماعي الجديد «أمان»، بالمحور المركزي، أمام المشروع القومي «المونوريل»، وبجوار مدرسة أم القرى.

تقديم خدمة الفحص الفني المميز يوميًا

وكشف الموقع الإلكتروني للجهاز، أنّ تقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها خدمة الفحص الفني المميز يوميًا، بما فيهم أيام الجمعة من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءًا.

خدمات الأحوال المدنية

واُفتتحت وحدة المرور الإلكترونية بجهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر ضمن خطة نشر وحدات المرور الالكترونية المتطورة من أجل تقليل الزحام بوحدات المرور التقليدية وتقديم خدمات أسرع للمواطنين، حيث تعمل هذه الوحدات بصورة إلكترونية بشكل كامل، ويتم تقديم الأوراق والحصول على الترخيص الكامل بخلاف خدمات الأحوال المدنية بذات الموقع.

كان رئيس مدينة 6 أكتوبر، أعلن استكمال أعمال تطوير الطرق بالحي المتميز، مشيراً إلى أنّ أعمال الصيانة شملت تنفيذ وصيانة ودعم طبقات الأساس لبعض الطرق، وتنفيذ طبقة أسفلت حديثة لتحسين جودة الطرق وتحقيق السيولة المرورية دون أي عقبات، مشيراً إلى أنّ أعمال إعادة ضبط الطرق تأتي فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة التنمية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتطبق أجهزة المدن الجديدة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة بين المترددين على أجهزة تقديم الخدمات الالكترونية بالمدن الجديدة.