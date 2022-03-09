في «يوم الشهيد».. أبرز المعلومات عن سامي رافع مصمم النصب التذكاري
كتب:
إلهام زيدان
01:04 م | الأربعاء 09 مارس 2022
سامي رافع أمام النصب التذكاري - صورة أرشيفية
تحتفل مصر بـ يوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، تخليدا لذكرى استشهاد البطل الفريق عبد المنعم رياض عام 1969، وتخليدا للشهداء الأبرار، وأقامت مصر نصبا تذكاريا يليق بالشهداء المجهولين، ذو تصميم مستلهم من الحضارة المصرية القديمة، والذي صممه الفنان التشكيلي سامي رافع على شكل هرم خرساني مفرغ، ويوجد في مدينة نصر، وفي هذا التقرير نقدم أبرز المعلومات عن سامي رافع.
من هو سامي رافع؟
- مولود في حي السكاكيني بالقاهرة في 8 أبريل 1931.
- تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم ديكور عام 1948.
- حصل على دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بفيينا قسم ديكور المسرح (المعادلة لدرجة الدكتوراه).
- أستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان منذ عام 1991.
اقرأ أيضا السيسي عن الشهداء: «زينة شباب مصر.. دفعوا تمن كبير أوي علشان كلنا نعيش»
معلومات عن النصب التذكاري للجندي المجهول
- من أبرز الأعمال الهامة في حياة سامي رافع، هي تصميم النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر عام 1975 على مساحة 10 آلاف متر مربع، وارتفاع 32 مترا، وهو يوازي مبنى من 10 طوابق.
- حسب الموقع الرسمي لقطاع الفنون التشكيلية: يتكون النصب التذكاري من 4 أضلاع لكل منها وجهان مسطحان بمساحة تصل إلى 325 مترا مربعا.
- تحتوى كل وجهة على 18 سطرا من الكتابة البارزة بالخط الكوفي سُجِل عليها أسماء رمزية لـ شهداء مصر في مختلف الحروب، كما دُفِنت به رفاة لأحد الشهداء المجهولين ليصير رمزا للجندي المجهول.
- اختار سامي رافع شكل الهرم كرمز للخلود في الحضارة المصرية القديمة، وحول التصميم إلى تشكيل مجنح على شكل لوحة تذكارية تتحدى الزمن.
- تم دفن الرئيس محمد أنور السادات بعد اغتياله عام 1981 بمنطقة المنصة أمام النصب التذكاري مكان استشهاده.
- حصل سامي رافع على الجائزة الأولى عن النصب التذكاري للجندى المجهول من مسابقة وزارة الإسكان عام 1975.