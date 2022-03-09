في «يوم الشهيد».. أبرز المعلومات عن سامي رافع مصمم النصب التذكاري

تحتفل مصر بـ يوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، تخليدا لذكرى استشهاد البطل الفريق عبد المنعم رياض عام 1969، وتخليدا للشهداء الأبرار، وأقامت مصر نصبا تذكاريا يليق بالشهداء المجهولين، ذو تصميم مستلهم من الحضارة المصرية القديمة، والذي صممه الفنان التشكيلي سامي رافع على شكل هرم خرساني مفرغ، ويوجد في مدينة نصر، وفي هذا التقرير نقدم أبرز المعلومات عن سامي رافع.

من هو سامي رافع؟

مولود في حي السكاكيني بالقاهرة في 8 أبريل 1931.

تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم ديكور عام 1948.

حصل على دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بفيينا قسم ديكور المسرح (المعادلة لدرجة الدكتوراه).

أستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان منذ عام 1991.

اقرأ أيضا السيسي عن الشهداء: «زينة شباب مصر.. دفعوا تمن كبير أوي علشان كلنا نعيش»

معلومات عن النصب التذكاري للجندي المجهول