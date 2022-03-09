شاب يلقي بنفسه من شرفة مصنع بأكتوبر.. «كان في وضع مخل مع زميلته»

ألقى شاب بنفسه من نافذة حمام بالطابق الرابع في مصنع نسيج بأكتوبر، فسقط على الأرض فاقدًا للوعي، ونُقل إلى مستشفى زايد؛ لإسعافة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة الرعاية المركزة.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بأن الشاب المتوفى كان يحاول الهرب عن طريق مواسير المياه والصرف الصحي في المصنع؛ خشية الفضيحة بعد أن تم ضبطه مع زميلته داخل حمام السيدات.

هرب من الفضيحة

وأوضحت التحريات، أن مصممة ملابس ومشرف عمال، شاهدا الشاب يدخل خلسة لحمام السيدات برفقة زميلته وأغلقا عليهما الباب عندما طرقا على الباب فوجئا بسقوط العامل من نافذة دورة المياه ومات على إثر إصابته.

تشريح الجثمان

انتقلت قوة أمنية على رأسها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، وتبيّن عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت انتداب عناصر الطب الشرعي لبيان أسباب وفاته رسميا.