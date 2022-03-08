إصابة 16 شخصاً في تصادم على طريق «مصر - الإسكندرية» بالبحيرة

أصيب 16 شخصا، اليوم الثلاثاء، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

بانتقال الأجهزة الأمنية وفحص موقع الحادث، تبين إصابة: محمد عبد النبي دسوقي، 18 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد الله محمد عبد الجليل، 30 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، مصطفى يوسف جمعة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ناجي يوسف جمعة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد زاهر سالم، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، عبد الله عبد الستار عبد الكريم، بكدمات متفرقة بالجسم، أسامة مجدي حسن، باشتباه كسر بالعمود الفقري، إسلام مجدي حسن، 21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد سامي رجب، 26 سنة، بكدمات متفرقه بالجسم، وجميعهم مقيمون بأبو حمص.

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بالإضافة إلى إصابة: مصطفى أيمن محمد كامل، 16 سنة، باشتباه كسر بالكتف الأيمن، إبراهيم عوض إبرهيم، باشتباه كسر بالكتف الأيمن، إسلام محمد محمود، 24 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، مصطفى مجدي السيد، 20 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، محمد أحمد عوض، 20 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، مصطفى أحمد حسن، 20 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد حسن عوض، 20 سنة، بكدمات متفرقة بعموم الجسم، وجميعهم مقيمون في كفر الدوار.