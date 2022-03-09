ضبط سكر مجهول المصدر ومنتجات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالعدوة

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار وتكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المحتكرين

وأعلن المحافظ عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث كلف «القاضي» مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مخالفات عدم الإعلان عن التسعيرة ومنتجات منتهية الصلاحية

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالتعاون مع الجهات المعنية حملات تموينية، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات جاءت من أهمها مخالفات عدم الإعلان عن التسعيرة، ومخالفة منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلي ضبط طن سكر تم تجميعه بدون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى انه تم التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار، بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، بصفة مستمرة، يتم من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ، انه تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية يتم توزيعها بالقري وتوابعها، بهدف وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالإضافة لتنظيم العديد من منافذ البيع والمعارض لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين بنطاق المحافظة.