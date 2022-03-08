محافظ الجيزة يسلم والدة الفتيات المريضات بـ"السمكية" محلا مجهزا بالسلع

استجاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لطلب السيدة «نهى»، التي تم نشر حالتها على أحد المواقع الإخبارية، بتوفير محل لها، لتنفق منه على علاج بناتها المصابات بمرض السمكية.

تجهيز المحل بالسلع والمنتجات

وجه «راشد»، اليوم الثلاثاء، جهاز رعاية تشغيل الشباب بتسليم محل للسيدة، لتوفير مصدر دخل ثابت للإنفاق منه على أسرتها، كما جهزت المحافظة المحل، بالسلع والمنتجات الغذائية بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

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وذكر أن ذلك يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

من جانبها، أعربت «نهى»، عن فرحتها الغامرة باستجابة المحافظ وتوفير محل لها، داعية له بالتوفيق لما فيه صالح المواطنين.