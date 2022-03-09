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محمود مسلم

لمواجهة كورونا.. ضبط 7433 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

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الوطن
11:37 ص | الأربعاء 09 مارس 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت وزارة الداخلية، حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 7433 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 7433 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7400 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 657 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 204 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1071 أرجيلة.

 

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