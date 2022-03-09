وكيل زراعة المنوفية: المحافظة تتأهب لحصاد 160 ألف فدان قمح بعد شهرين

أكد المهندس محمد بركات التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، استعداد المزارعين بقرى ومدن المحافظة لموسم حصاد القمح، موضحا أن المنوفية تضم 160 ألف فدان قمح سيتم حصادها خلال الشهرين المقبلين من قبل المزارعين .

زراعة المنوفية: الدولة تولي اهتماما كبير بمحصول القمح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحصول القمح خلال السنوات الأخيرة، وتم زيادة مساحة زراعة القمح في الأراضي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لزيادة المحصول.

التركاوي: كيلو اللحم الطازج في منافذ الزراعة بـ 110 جنيهات

علي صعيد متصل، كشف وكيل وزارة الزراعة عن عرض منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في جميع مدن محافظة المنوفية، اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من المعروض في السوق بفرق 50 جنيها على الأقل حيث تباع اللحوم البلدية بسعر 110 جنيهات للكيلو.

وتابع أن المنافذ الثابتة الموجودة في المدن تقوم ببيع السلع الغذائية والعسل والألبان بأسعار أقل من السوق بالتعاون مع عدد من الموردين دون وسطاء مع وجود هامش ربح بسيط لضمان استمرارية المنافذ في العمل، موضحا أنّ الهدف من هذه المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأقل الأسعار .

زراعة المنوفية: استعدادات لزيادة منافذ البيع قبل شهر رمضان

وأوضح، أن مديرية الزراعة في المنوفية، تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال العمل علي زيادة منافذ البيع في المحافظة، فضلا عن توفير متطلبات الأسر المصرية من منتجات شهر رمضان مثل البلح وياميش رمضان وباقي المنتجات بأسعار أقل من المعروض في الأسواق.