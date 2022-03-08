تأجيل محاكمة قاتل الطفلة شهد «ضحية الغدر» في المنوفية

أجلت محكمة جنايات وادي النطرون، محاكمة المتهم بقتل الطفلة شهد المعروفة إعلاميًا بـ«ضحية الغدر» في أشمون بالمنوفية، لجلسة الخميس المقبل؛ للاستماع إلى مرافعة محامي المتهم.

المحكمة تستمع إلى والدة الضحية

وانطلقت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم، وسط تواجد عدد من أفراد أسرة الطفلة شهد وعدد من أهالي قريتها، واستمعت هيئة المحكمة إلى أمر الإحالة من النيابة العامة، كما استمعت إلى مرافعة محامي أسرة المجني عليها، ووالدتها.

تفاصيل مقتل الطفلة شهد في أشمون

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المتهم البالغ من العمر 38 سنة، بقتل الطالبة شهد أثناء ذهابها إلى المدرسة، بعد محاوله الاعتداء عليها جنسيا، ولكنها رفضت فقام بقتلها والتخلص منها وإلقاء جثتها بجوار مدرستها بالقرية، وحرق حقيبة المدرسة الخاصة بها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض الواقعة، إذ تبين أن المتهم هو صديق والد المجني عليها المتوفي، وقام باستدراجها إلى منزله لتقديم مساعدة لها، وحاول الاعتداء عليها ولكنها رفضت فقام بقتلها خوفا من افتضاح أمره، ونجحت قوات الشرطة في القبض عليه واعترف بالواقعة.