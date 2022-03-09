حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بالدقهلية

كثفت الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية من حملاتها للتصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بكافة أشكالها، لما يمثله ذلك من إهدار للثروة القومية للدولة، وسط جهود مستمرة لأجهزة المحافظة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حرصاً على حقوق الدولة والمواطنين، من خلال تطبيق القانون بكل حزم.

وتمكنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني عبيد ومنية النصر وشربين ودكرنس والمطرية، من إزالة العديد من حالات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال الحملات المكثفة التي تم تنفيذها على مدار الأيام القليلة الماضية.

إزالات فورية لمخالفات البناء في بني عبيد

ونقل بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمحافظة الدقهلية عن المهندس هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، قوله إنه تم متابعة أعمال الإزالة الفورية وفك الشدة الخشبية وإزالة الصبة للدور الثالث علوي، في أحد العقارات بدائرة المركز، وإزالة سور مبني بالطوب البلوك الأبيض، بطول 5 أمتار وبارتفاع 1 متر، وفك شدة خشبية لعدد 12 عمود خرساني للدور الثالث علوي، لأحد المباني في قرية «الصلاحات»، وإزالة عدد من العروق الخشبية مثبتة بكتل خرسانية على مساحة 500 متر مربع، في قطعة أرض بقرية «كفر الصلاحات»، مخالفاً بذلك شروط الترخيص، كما تم مصادرة مواد البناء المتواجدة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تنفيذ 6 قرارات إزالة في منية النصر

وقال الدكتور رضا قويطة، رئيس مركز ومدينة منية النصر، إن لجنة الإزالة، بإشراف نواب رئيس المركز، وبالاشتراك مع الشرطة ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك هيئة الطرق، أمام كوبري منية النصر، حيث تم تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة، بمساحة 260 متراً مربعاً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع الإشغالات بمحيط الطرق الزراعية في شربين

وفي مركز ومدينة شربين، قال المحاسب طارق شكري، رئيس المركز، إنه تم متابعة رفع الإشغالات بمحيط الطرق الزراعية والري بقرية «كفر الحاج شربيني»، وتم رفع وإزالة كافة مخالفات البناء العشوائي، وأماكن تمركز «الخردة» في محيط الطرق، وإخلاء المناطق المعتدى عليها، وتم اتخاذ اللازم قانونياً حيال المخالفين.

فتح الشارع للمارة بقرية «كفر أبو ناصر»

كما نقل البيان عن السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة دكرنس، قوله إنه تم متابعة تنفيذ فك شدة خشبية لعمل قواعد وسملات مخالفه لشروط الترخيص، وفتح الشارع أمام المارة في قرية «كفر أبو ناصر»، كما تم متابعة تنفيذ فك شدة خشبية لأحد المباني المخالفة، تحت الانشاء، بناحية «ميت طريف»، عبارة عن تعد على الشارع وتم إزالة المخالفة تماماً حتى سطح الأرض.

كما تم مصادرة سيارتين محملتين بالرمال، للشروع في استخدامه لبناء مخالف، وإيقاف الأعمال نهائياً، بقرية «ميت رومي»، وتنفيذ إزالة «عشة» مبنية بالغاب والسدة على أرض زراعية في قرية «أشمون الرمان»، بالإضافة إلى إزالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، في قرية «النهضة الجديدة»، التابعة للوحدة المحلية بقرية «ميت طريف»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

وأكد رئيس مركز ومدينة دكرنس أن لجان المتابعة تواصل عملها على مدار اليوم، من خلال غرفة عمليات لرصد جميع مخالفات البناء، وتنفيذ حملات إزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، على مدار 24 ساعة.

إزالة تعديات على الأرض الزراعية في المطرية

وقال محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، إنه تم متابعة الإزالة لعدد 2 حالة تعديات على أرض زراعية، ملك الهيئة العامة للتعمير، بمنطقة «الجسر الواقي»، في مدينه المطرية، الحالة الأولى عبارة عن بلوك من الطوب الأبيض على مساحه 100 متر مربع، حيث تم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض، كما تم إزالة مبنى من الطوب الأحمر، لدور أرضي على مساحه 75 متراً، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتحرير المحاضر اللازمة، وإرسالها إلى مركز شرطة المطرية، لعرض المخالفين علي النيابة المختصة.