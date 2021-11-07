إحالة المتهمين بسرقة إطارات سيارات نظافة محافظة الدقهلية للجنايات

اتهمت النيابة العامة في محافظة الدقهلية سائقًا وصاحب محل إطارات بسرقة إطارات سيارات النظافة الجديدة الخاصة بمحافظة الدقهلية «الاستبن» أثناء وقوفها أمام مبني المحافظة وقبل توزيعها على الوحدات المحلية، وتمكن المتهمان من سرقة 5 إطارات، وهما من محافظتي الإسكندرية والقليوبية، وتمكنت مباحث الدقهلية من كشف لغز سرقة الإستبن، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين بسرقة إطارات سيارات النظافة «الإستبنات» الخاصة بسيارات النظافة من أمام ديوان عام محافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لمحاكمتهما والتي ظلت متوقفة أمام ديوان عام المحافظة عدة أيام متتالية وتمكن المتهمان من سرقتها ليلا قبل توزيع المعدات على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأمر المحامي العام بإحالة كلا من «أحمد م. ع.»، 30عاما، - سائق ومقيم منطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، و«مجدي ع. خ.»، 30عاما، صاحب محل إطارات ومقيم بمنطقة الأهرام بمدينة بنها، لمحافظة القليوبية «محبوسين» إلى محكمة جنايات المنصـورة في القضيـة 8560 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 2630 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

اتهامات النيابة العامة للمتهمين

ووجهت النيابة العامة إلي المتهمين أنهما بتاريخ 19/8/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية، قام المتهم الأول وآخر مجهول بسرقة 5 إطارات مركبات والمملوكة لهيئة النقل التابعة لمحافظة الدقهلية وكان ذلك ليلا حال حملهما لسلاح ناري وذخائر مخبأة، وحازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن «بندقية خرطوش»، وذخيرة «6 طلقات خرطوش» تستخدم على السلاح الناري أنفة البيان دون ان يكون مرخص لهما بحيازته، وحازا أدوات «مقص حديدي، كوريك» تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية او الشخصية.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم الثاني أخفى المسروقات «5 إطارات مركبات» مع علمه بكونها من متحصل من جريمة السرقة محل الاتهام الأول.