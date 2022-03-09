مخرج فيلم «الشهيد خالد»: رسالة امتنان لكل بطل ضحى بروحه من أجل مصر

قال عبد الجواد إبراهيم مخرج فيلم «الشهيد خالد»، الذي تم عرضه في احتفالية «يوم الشهيد» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الفيلم رسالة امتنان لكل بطل ضحى بروحه من أجل مصر، موضحا أن أحداث الفيلم هي شهادة توثيق تتطابق أحداثها مع القصص الواقعية لحياة عدد من شهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن خلال السنوات الأخيرة.

الفيلم يناقش خلود بطولة الشهيد في وجدان الوطن

ذكر «إبراهيم» أن أحداث الفيلم تدور حول أحد أبطال قوات الصاعقة بالجيش المصري، الذي نال الشهادة في اللحظة التي كانت زوجته تضع مولوده الأول، ولكنه فضل أن يلبي نداء الوطن بمحاربة الإرهاب في سيناء.

اقرأ أيضا أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم.. في يوم الشهيد

وأوضح أن الله وعد الشهداء بالخلود في القرآن الكريم بقوله تعالى {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}، مشيرا إلى أن الفيلم يناقش خلود بطولة الشهيد في وجدان الوطن ووجدان الشعب المصري العظيم.

يذكر أن فيلم الشهيد خالد من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وبطولة سيد رجب وعلاء عرفة وأسماء جلال وغيرهم من الفنانين.

ضه