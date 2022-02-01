على غرار «الأسمرات».. «الداودي» يتفقد المجمع العمراني الجديد بقنا

أجرى محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، جولة ميدانية قبل قليل، شملت عمارات الإسكان الاجتماعي التي يجري تنفيذها على أرض تقسيم «السلام»، بمدينة قنا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات، خاصةً سكان المناطق العشوائية، رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

7128 وحدة سكنية موزعة على 99 عمارة على مساحة 67 فداناً

استمع محافظ قنا الي شرح كامل عن المشروع، الذي يقع على مساحة 67 فداناً، خلف مركز الأورام بمدينة قنا، ويجري تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع «تقسيم السلام» في مدينة قنا على غرار مشروع «الأسمرات» بالقاهرة، ويضم 99 عمارة سكنية، بواقع 7128 وحدة إسكان اجتماعي، بمساحة 90 متراً مربعاً للوحدة، وتتكون العمارة السكنية من دور أرضي و8 أدوار متكررة، بتكلفة مالية تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه.

نسبة تنفيذ مشروع إسكان «تقسيم السلام» بقنا 27%

ومن المتوقع أن يستوعب المشروع 35 ألف نسمة من سكان المدينة، بواقع 425 نسمة في الفدان الواحد، وتشمل مسطحات خضراء ومناطق ترفيهية و4 مخابز و5 حضانات أطفال و2 مول تجاري ومسجدين، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 27%، وتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تجمع عمراني متكامل الخدمات والمرافق على أحدث طراز

وأوضح محافظ قنا أن التجمع العمراني الجديد سيكون متكامل الخدمات والمرافق، ويجري انشاؤه علي أحدث طراز، لاستيعاب سكان المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة وسكن آمن ولائق لتلك الأسر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بإقامة مشروعات عمرانية جديدة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى.