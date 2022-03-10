عاجل.. حركة تنقلات لعدد من مفتشي ورؤساء القطاعات والمباحث بالقاهرة

اعتمد مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات محدودة بين عدد من رؤساء القطاعات ومفتشي ورؤساء المباحث بأقسام الشرطة؛ إذ نقل اللواء عمرو إبراهيم ليتولى إدارة المباحث الجنائية لمديرية أمن العاصمة.

حركة تنقلات في مديرية أمن القاهرة

شملت الحركة تولي اللواء عمرو إبراهيم، إدارة المباحث الجنائية لمديرية أمن العاصمة.

كما جرى تعيين العميد عمرو محسب، رئيسا لقطاع القاهرة الجديدة، والعميد شوقي السيد للتحريات، والمقدم كريم البحيري، رئيسا لمباحث المرج، والمقدم سامح العربي، رئيسا لمباحث المطرية.

وشملت الحركة تعيين العميد ياسر الهراس لمباحث الأداب، والعميد عماد أبوستيت، رئيس مباحث تأمين القاهرة الجديدة، والعقيد شوقي عبدالهادي، رئيس مباحث قسم التحريات، والعقيد محمد علوي، مفتش مباحث فرقة وسط، والمقدم قدري الغرباوي، مفتش فرقة السلام، والمقدم أيمن عبدالهادي، قسم المتابعة الأمنية، والمقدم حسام عبدالعال، رئيس مباحث الأموال العامة.

تعيين المقدم أحمد قدري رئيسا لمباحث الشرابية

وتضمنت الحركة أيضا تعيين المقدم أحمد نبيل قدري رئيسًا مباحث الشرابية، والمقدم محمد عبدالظاهر رئيسا للجمالية.

وجرى تعيين المقدم أحمد أبو سنة، رئيسا لمباحث الساحل، والمقدم إسلام عبدالعال، رئيسا لتأمين منطقة الزمالك، والمقدم أيمن فؤاد، رئيسا لمباحث الطرق والمنافذ.

كما شملت الحركة نقل العقيد أحمد رضوان، رئيسا لمباحث العاصمة الإدارية، والعقيد محمد دويدار، فرقة الشروق، والمقدم محمد جهاد، رئيسا لمباحث الموسكي، والمقدم محمد عماد، رئيسا لمباحث النزهة.