غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد بدمياط بسبب «نوة السلوم»

شهدت محافظة دمياط، اليوم الخميس، حالة من الطقس السيئ مع موجة من الرياح المحملة بالأتربة التي تسببت في انعدام الرؤية في الساعات الأولى من الصباح، ما تسبب في توقف حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج بسبب نوة السلوم.

غلق بوغاز عزبة البرج

قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين، لـ «الوطن»، إنه تم غلق بوغاز عزبة البرج، فجر اليوم، وتوقفت مراكب عن الخروج للصيد، بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3 أمتار ونصف المتر.

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وتعرضت مدن المحافظة إلى سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وبالإضافة إلى غلق بوغاز عزبة البرج، توقفت أعمال الصيد في بحيرة المنزلة بسبب اضطراب حالة الطقس.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد ‏للتعامل الفوري مع الأمطار أو أي حوادث نتيجة الطقس السيئ، وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية، لمتابعة تأثير الأمطار.

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وتستمر غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية حدث طارئ أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية، للتأكد من جاهزية كافة القطاعات.

بالإضافة إلى الانعقاد الدائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث، وتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.

كما تم التنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة في حالة انتشار الأتربة على الطرق الرئيسية، واتخاذ قرارات غلق بعض الطرق في حالة انعدام الرؤية حفاظا على حياة وسلامة المواطنين وسائقي المركبات.