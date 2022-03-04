فتح بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية 

أعادت الأجهزة المختصة فتح بوغاز عزبة البرج بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، أمام حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية وانقشاع الشبورة وعودة درجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج مراكب الصيد من وإلى البوغاز بشكل آمن.

وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، في تصريح له، إن المراكب بدأت صباح اليوم في دخول البوغاز والخروج للصيد، لافتا إلى انتهاء «نوة السلوم» التي استمرت على مدار اليومين الماضيين، ما أدى إلى توقف حركة الصيد.

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سقوط لافتة وبلكونة منزل

شهدت دمياط حالة من الطقس السيئ مع موجة من الرياح المحملة بالأتربة التي تسببت في انعدام الرؤية، اليومين الماضيين، وتسببت الرياح الشديدة في سقوط لافتة إعلانية كبيرة على كورنيش النيل دون وقوع أي إصابات، كما انهارت بلكونة وأجزاء من سطح عقار سكني بمنطقة الأعصر، ما تسبب في تحطم سيارة ملاكي.

وتعرضت مدن المحافظة إلى سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وبالإضافة إلى غلق بوغاز عزبة البرج، توقفت أعمال الصيد في بحيرة المنزلة بسبب اضطراب حالة الطقس، وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3 أمتار ونصف المتر.

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رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد ‏للتعامل الفوري مع الأمطار أو أي حوادث نتيجة الطقس السيئ، وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية، لمتابعة تأثير الأمطار.

وتستمر غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية حدث طارئ أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية، للتأكد من جاهزية كافة القطاعات.