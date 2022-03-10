بنك أمريكي يكشف عن توقعات صادمة لأسعار الحبوب: «الأزمة ستستمر»

وضع بنك «جولدمان ساكس»، الأمريكي سيناريو متشائم لأسعار الحبوب عالميا، على خلفية تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار الحرب لأكثر من أسبوعين.

توقعات البنك العالمي، رجحت استمرار ارتفاع الأسعار العالمية لسلة الحبوب، بشكل أكبر مما هي عليه في الوقت الحالي، وهو ما أرجعه البنك إلى أزمة اضطراب الإمدادات التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا، والتي تسببت في توقف الشحن عن البحر الأسود.

صدمة أكبر بكثير من المتوقع في الأسواق

وتحدث البنك أيضا عن أن الأزمات التي تشهدها خطوط الشحن وما تبعها من زيادة تكلفة الإنتاج، بجانب القلق بشأن المساحات المزرعة حديثا في الأراضي الأوكرانية، عوامل أدت إلى وضع سوق الحبوب العالمية في طريقها لتلقي صدمة أكبر بكثير من المتوقع في الأسواق.

وفقا للبنك فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع سعر القمح إلى 12.5 دولارًا للبوشل (البوشل يعادل 27,2 كيلوجرام) بحلول فصل الصيف المقبل، كما توقع أنّ يصل سعر فول الصويا إلى 17.5 دولارًا، ويرى البنك أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات صعودية بشأن عقود المحاصيل الجديدة، بداية من الذرة وفول الصويا وحتى الآن، في ظل تزايد الاحتمالات بارتفاع كبير في الأسعار نتيجة الطقس غير الجيد في الولايات المتحدة، والأزمة الأوكرانية، مرجحا أن تحقق أسعار المحاصيل الجديدة للذرة والقطن أكبر زيادة لها .

تشجيع المنتجين على زراعة المزيد

وأشار البنك إلى أن الأسواق لا زالت تراقب التطورات لحظيا لاكتشاف مدى وأبعاد الاضطرابات الحالية في المساحات الزراعية والمحاصيل الأوكرانية.

واقترح البنك ضرورة الحفاظ على الزيادة الجديدة في سعر القمح، مقارنة بالذرة بهدف منح الأولوية لاستخدامه في غذاء المستهلكين الأفراد، بدلاً من العلف، كما طالب بتشجيع المنتجين الزراعيين، على زراعة المزيد من المساحات، في ظل ارتفاع تكاليف كل مدخلات الإنتاج.

وطالب البنك العالمي، الأسواق، والتجار بعدم الرهان على الحبوب الأمريكية، موضحا أن أصحاب المزارع ليس لديهم المساحة الكافية لزيادة الأراضي المزروعة.