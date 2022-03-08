النطق بالحكم على متهمي قضية «بسنت» في مايو المقبل

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، في القضية رقم 2036 جنايات كفر الزيات، و25 كلي غرب طنطا، في واقعة وفاة الطالبة بسنت والمعروفة إعلاميا بـ«ضحية الإبتزاز الإلكتروني» بالغربية تأجيل للنطق بالحكم إلى شهر مايو المقبل.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات برئاسة العميد محمد شبل مأمور المركز، بورد بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي، باستقبال فتاة في العقد الثاني من العمر تدعى بسنت خالد طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز، مصابة بالتسمم، وتبين أن سبب الوفاة تناولها حبة حفظ الغلال السامة، وقررت الانتحار بعد تعرضها إلى الابتزاز من قبل بعض شباب القرية، من خلال نشر صور مُخلة منسوب لها؛ بقصد استغلالها جنسيًا عبر هواتف محمول أهالي القرية.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وهم «أ. م» 17 سنة، طالب، و«م . ض»، 21 سنة، عامل، و «و.ى» 20 سنة، طالب، و«ع . م»، 19 سنة، عامل، و«ع . م»، 16 سنة، طالب، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة بسنت، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم، صورًا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.