محامي متهمي قضية «بسنت» يحاول قلب الطاولة: الصور مش متفبركة

استمعت هيئة محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي بريك، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدي الباجوري، إلى محامي متهمي قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، في القضية رقم 2036 جنايات كفر الزيات، و25 كلي غرب طنطا.

الدفاع: المجتمع شريك في الجريمة

قال محامي المتهم الأول، إن المجتمع مشترك في الجريمة، وإن المتهمين أجبروا على أقوالهم أمام جهات التحقيق، ولم ينظر الخبير المجتمعي، الذي كُلِف ببحث الوضع الاجتماعي، لأطراف القضية، واهتم فقط ببحث أسر المتهمين، ولم يتطرق إلى وضع أسرة بسنت، وهذا تصرف يثير الدهشة، قائلا: «هناك مثل شعبي يقول أقلب القدرة على فمها، وبسنت اشترت حبة حفظ الغلال منذ أسبوع، وهذا وفقا لما جاء في التحريات»، متسائلا: «أين دور الأسرة من احتفاظ ابنتهم بالحبة طوال هذه الفترة؟».

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وأشار إلى أن المجني عليها صورت نفسها، ولم يتم فبركة الصورة، وتلك الدعوة فيها شبهة جنائية، وهناك رضاء من المجني عليها بتصوير نفسها بالحالة التي تم التصوير بها، وليس صورتين فقط، ولكن هناك صور كثيرة، وأنها ذكرت في إحدى رسائلها مع المهتم الأول أن هناك من أفقدها عذريتها في صغرها، وأن ما قيل إن المتهم الأول طلب من المجني عليها شحن كروت هاتفه المحمول غير مقنع، كون المتهم يعمل مثل غيره من بعض شباب القرية في السقف المعلق، ويقدر الدخل الأسبوعي لتلك المهنة نحو 10 آلاف جنيه.

النيابة العامة: المتهمون شياطين

ذكرت النيابة العامة في مرافعتها: «المتهمون شياطين غرروا بالمجني عليها مستغلين صغر سنها، رغم توسلها وأنها ترغب في حفظ كتاب الله تعالى والذهاب إلى كتاب القرية، ولكن لم يرحمها أحد منهم خاصة المتهم الأول».

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بداية الواقعة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات برئاسة العميد محمد شبل، بورد بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي باستقبال فتاة تدعى بسنت خالد طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز، مصابة بالتسمم.

وتبين أن سبب الوفاة تناولها حبة حفظ الغلال السامة، وقررت الانتحار بعد تعرضها إلى الابتزاز من قبل بعض شباب القرية، من خلال نشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وهم: «أ. م»، 17 سنة، طالب، «م. ض»، 21 سنة، عامل، «و. ي»، 20 سنة، طالب، «ع . م»، 19 سنة، عامل، «ع. م»، 16 سنة، طالب، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.