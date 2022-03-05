«الأرصاد» تحذر من سرعة الرياح غدا: تصل لـ 60 كيلومترا في الساعة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب الوقوف غدا أسفل المباني المتهاكلة والأشجار وألواح الإعلانات قائلة إنَّ سرعات الرياح تصل لـ 60 كيلو مترا في الساعة، وتبدأ من مساء اليوم، وعلى مدار يوم الغد، ناصحة أصحاب أمراض الحساسية والجيوب الأنفية بتجنب التعرض للأتربة قدر الإمكان.

ارتفاع وانخفاض سريع للحرارة

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة «ten»، اليوم السبت، أنَّ طقس الغد يشهد ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة باليوم بقيم تتراوح 4 درجات، إذ أنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، وهو ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.

وأفادت بأن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية مصاحب برياح جنوبية غربية سرعتها ما بين 40 لـ 60 كيلومتر في الساعة، محملة بالأتربة والرمال على أغلب مناطق الجمهورية، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وأشارت إلى أنه ابتداء من الإثنين المقبل تنخفض بشكل ملحوظ درجات الحرارة والشبورة المائية، حيث يصل الانخفاض بقيم تتراوح لـ 6 درجات مقارنة بيوم الأحد، حيث تسجل يوم الإثنين ما بين 21 لـ 22 درجة مئوية على مدار الأسبوع، «إحنا في فترة ما بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة».

نصائح وتحذيرات

ونصحت المواطنين بعدم الانخداع من الطقس الدافئ خلال ساعات النهار، قائلة إن الطقس ليلا يكون شديد البرودة بسبب نسب الرطوبة في الكتل الهوائية المنخفضة، ما يؤدي ذلك للشعور بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وشددت على عدم الانخداع بارتفاع الحرارة وضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية حتى انتهاء فصل الشتاء، خاصة أن فارق الدرجات بين العظمى والصغرى يصل لـ 12 و13 درجة، مؤكدة على أن الطقس في نهاية الأسبوع الجاري سيشهد استقرار مقارنة بيوم الغد.