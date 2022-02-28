تفاصيل أول دعوي قضائية لبطلان انتخابات نادي الزمالك

أقام كمال شعيب المحامي، دعوى قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع الجهة الإدارية من إعمال سلطتها الإشرافية والرقابية، على الهيئات الرياضية، بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الجاري، وما ترتب عليها من آثار أخصها بطلان تشكيل مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة النادي، عن الدورة الانتخابية المشار إليها.

الدعوى تطالب بندب لجنة للاطلاع على مستندات الانتخابات الأخيرة

وطالب مقدم الدعوى بندب لجنة برئاسة المستشار رئيس دائرة هيئة مفوضي لدى المحكمة ومضوية أقدم 4 من أعضاء الدائرة تكون مهمتهم الانتقال إلى مقر نادي الزمالك للألعاب الرياضية للاطلاع على كافة المستندات العملية الانتخابية و انتخاب مجلس إدارة النادي التي أجريت يوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022، لبيان عدد الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب وعدد الأعضاء الموقعين على كشوف الحضور للجمعية العمومية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشوف اللجان الفرعية وبطاقات التصويت داخل صناديق الاقتراع ومحاضر فرز اللجان الفرعية ومحضر اللجنة العامة بإعلان النتيجة و بيان عدد الأصوات الباطلة والصحيحة وإعادة اعتاب الاصوات أهذا بنظام البطلان الجرئي للأصوات الانتخابية ، والتأكد من كافة إجراءات وسلامة العملية الانتخابية والاصوات الانتخابية والأوراق الانتخابية المحررة بصناديق الالث ال الشمعة والمختومة بخاتم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

مقدم الدعوى يطالب بإعلان بطلان الجمعية العمومية

وفي الموضـوع طالب مقدم الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية من إعمال سلطتها الاشرافية والرقابية على الهيئات الرياضية من الناحيتين الإدارية والمالية بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك للالعاب الرياضية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير وما ترتب عليها من أثار أخصها بطلان تشكيل مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021 -2025، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار والتي من أخصها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025.