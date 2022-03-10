تحذيرات عاجلة للمدارس غير المرخصة: إما الغلق أو استيفاء الشروط

شدّدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع الإدارات التعليمية، بضرورة حصر المدارس غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها لإنهاء الإجراءات الخاصة بالترخيص بالتنسيق مع المحافظة، مؤكدة التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام الكامل بقواعد العملية التعليمية والضوابط المنظمة لها.

وأكدت مصادر بالمديريات أنّ أي مدرسة لم يتم ترخيصها يتم اتخاذ الإجراء القانوني تجاهها ويمكن أن يصل إلى الغلق، موضحة أنه يتم إبلاغ ولي الأمر بموقف المدرسة عند التقديم لها سواء حاصلة على الترخيص أم لا حتى يتسنى له الفرصة للتعرف على موقف المدرسة التي يرغب في إلحاق نجله بها.

في حالة غلق مدرسة خاصة يتم تحويل الطلاب بها إلى مدارس أخرى

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه في حالة غلق مدرسة خاصة لم تحصل على ترخيص يتم تحويل الطلاب بها إلى مدارس أخرى في نفس مراحلهم التعليمية، مؤكدة على جميع أولياء الأمور بضرورة التأكد جيدًا من حصول المدرسة الخاصة على ترخيص من عدمه.

وأكدت المصادر أنّ هناك تنسيقا كاملا مع جميع المدارس للوقوف على سير العملية التعليمية بها، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم الفصول الدراسية بصفة مستمرة وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، فضلاً عن حصول المعلمين على لقاح كورونا.

«سلومة»: حصر الكيانات غير المرخصة بكل إدارة تعليمية

وفي سياق متصل، يذكر أن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، وجّه تعليمات عاجلة لجميع الإدارات التعليمية، بحصر الكيانات غير المرخصة بكل إدارة تعليمية، وإصدار «فيزا» للعاملين بالحصة في المدارس، وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة مع الوكلاء لكل من الموجهين ومديري المراحل ومتابعة سير التعليم بالمدارس الخاصة، مشددا على مدير المدرسة إرسال إشارة تليفونية أو تلغرافية بموعد الامتحانات التكميلية.