إجراء انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الكتاب 25 مارس.. 60 مرشحا على 15 مقعدا

تستعد نقابة اتحاد مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي لإجراء انتخابات التجديد النصفي للاتحاد والتي كانت مؤجلة منذ 2020، وتنطلق الانتخابات في الساعة التاسعة صياح يوم الجمعة الموافق 25 مارس الجاري بمقر الاتحاد في الزمالك.

وقال الشاعر زينهم البدوي، الأمين العام لاتحاد الكتاب في تصريح لـ«الوطن» إن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب ستجرى يوم الجمعة الموافق 25 مارس الجاري من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء بمقر الاتحاد، وذلك لتجديد عضوية مجلس الإدارة على 15 مقعدا إذ يضم مجلس إدارة الاتحاد 30 عضوا.

تفاصيل انتخابات اتحاد الكتاب

وتابع أنه ترشح 60 مرشحا على 15 مقعدا من مقاعد مجلس الإدارة، موضحا أن عدد الأعضاء نحو 4 آلاف عضوا، ومن يحق لهم التصويت هم الأعضاء الذين مر على عضويتهم أكثر من 6 شهور، والأعضاء الذين سددوا الالتزامات المالية (الاشتراك السنوي) في تاريخ قبل شهر على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات، أما الجمعية العمومية لإقرار الميزانية ستعقد في 18 مارس الجاري بمقر الاتحاد.

محمد الدسوقي وصفاء عبد المنعم أبرز المرشحين

ومن أبرز المرشحين الشاعر عبده الزراع، الكاتبة منى ماهر، الكاتبة صفاء عبدالمنعم، الناقد محمد الدسوقي، والكاتب أشرف بدير، الشاعر رشا الخطيب.

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وأجريت الانتخابات التجديد النصفي على المقاعد الـ15 الأخرى يوم 31 ديسمبر 2021، وأسفرت النتيجة عن فوز كل من علاء عبد الهادي، مختار عيسى، زينهم بدوي، السيد حسن، نجوي عبد العال، بسيم عبد العظيم، علا بركات، أحمد إبراهيم جاد، رانيا أبو العينين.

وأسفر اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الأول عقب الانتخابات، عن تجديد الثقة بالإجماع في الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، نقيبا عاما للكتاب والكاتب مختار عيسى نائبا للرئيس.