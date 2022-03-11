حظك اليوم مولود الثور الجمعة 11-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. اتخذ قرارات جريئة

يتسم مولود برج الثور بأنه مخطط بارع وقيادي ناجح، يضع خططه بنفسه، يبحث دائما عن طرق سريعة لتحقيق النجاح في عمله، كما يعمل على جذب اهتمام رؤسائه في العمل إليه، لأنه يبحث عن الفرصة الملائمة للوصول الى المناصب القيادية سريعا.

كما يتميز مولود برج الثور بأنه عاطفي مع شريكه في حياته العائلية، كما أنه زوج محب، ومخلص، وسهل المعشر، كما أنه مسيطر على شريك حياته، بالإضافة إلى أنه صاحب القرار في أي أمور تتعلق بحياته الأسرية.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تؤكد لك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر موجود اليوم في منزل العلاقات، وهذا ما سوف يعطيك الفرصة التي كنت تبحث عنها لتوطيد علاقتك بأصدقائك وأفراد أسرتك، والمحيطين بك من الأحباب، كما أن الفرصة أصبحت مهيأة لك اليوم مولود برج الثور، بإقناعهم بأفكارك في عدد من الموضوعات العالقة فيما بينكم.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن الحظ معك اليوم ويساندك ويحالفك ويدعمك في تنفيذ كل خططك ومشروعاتك المعلقة على الصعيد المهني، كما أنه سيكون داعما لك في تحقيق النجاح في كل منافسة مهنية ومباراة تدخل بها، لهذا يجب أن تستغل الفرصة المتاحة لك اليوم لتنفيذ هذه الخطوات المعلقة، واتخاذ قرارات جريئة بها، لأنك يجب أن تعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية، وفق حظك اليوم.