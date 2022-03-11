حظك اليوم برج الأسد الجمعة 11-3-2022 مهنيا وعاطفيا. اعمل في صمت

طبيعته النارية المتوافقة مع مجموعته، تجعل من مولود برج الأسد شخصية قوية بشكل كبير، ويحرص دائما على أن يكون شخصية جذابة، ولديه حس عالي من المسئولية بشكل كبير، يعتمد على استخدام أسلوب الدبلوماسية عند الحديث مع الآخرين، ما يجعله إنسانا طموحا، يبحث دائما عن كيفية الوصول إلى المناصب القيادية، ويرجع ذلك إلى شخصيته المسيطرة على المحيطين به، وحبه للقيادة.

لا يمكن لمولود برج الأسد أن يعيش دون حب، الأمر الذي يجعله دائم البحث عن شريك حياة مناسب له ولطبيعة شخصيته، إذ أنه يؤمن بالحب كثيرا، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر ومن المهم أن تعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وأن تحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمواجهة برجك يدفعانك لمراقبة من حولك وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية وعليك أن تقاوم.

برج الأسد والعائلة

حبه لمساعدة الآخرين بشكل دائم يجعل من مولود برج الأسد شخصية محبوبة بين عائلته وأصدقاءه، كما أنه لديه قدرة كبيرة على جذب انتباه المحيطين به، كما أنه يشعر بالكثير من احترام الذات عندما يشعر بحب المحيطين به له.