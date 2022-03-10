حملات مكبرة لضبط الأسعار وإزالة الإشغالات غرب شبرا الخيمة

شن حي غرب شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، حملة مكبرة، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس الحي، استهدفت عدداً من مجمعات السلع الغذائية ومحلات البقالة ومستودعات الغاز ومحلات الجزارة والمولات التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين وشرطة المرافق والطب البيطري والصحة والمتابعة الميدانية والاشغالات.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار، وتخفيف العبء عن المواطنين، حيث أسفرت عن تحرير أكثر من 40 محضر مخالفة، وضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وكميات من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

إزالة 30 حالة إشغال «بائع متجول»

كما تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة، قادها الدكتور مجدي البكري، والمهندس إيهاب مهدي، نائبا رئيس الحي، استهدفت عدداً من الشوارع الرئيسية، منها شارع مستشفى النيل، خلف قسم أول شبرا الخيمة، حيث تم رفع الإشغالات، وتحرير 25 محضر إشغالات، وإزالة 30 فرش للباعة الجائلين، وتم عملة حملة نظافة عامة، وإزالة كافة المخلفات، لإعادة ظهور الشارع بمظهر حضاري، وتيسير حركة سير المواطنين.

ضبط 20 طن أعلاف مجهولة

كما أسفرت حملة لمديرية التموين في القليوبية عن ضبط 20 طن أعلاف دواجن مجهولة المصدر ودون فواتير، وبها تغير في الخواص الطبيعية، و13 طن زيت طعام مجهول المصدر، و4 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما ضبطت الحملة 5 أطنان لحوم مفرومة ومجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2 طن أرز مجهول المصدر ودون فواتير، وبه تغير في الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.