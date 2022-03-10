أحمد عيد عبد الملك يظهر في برنامج «بوكس تو بوكس» على قناة etc اليوم

يظهر أحمد عيد عبد للملك لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق على قناة etc من خلال برنامج «بوكس تو بوكس» مع الإعلامي محمد شبانة، مساء اليوم الخميس، وذلك في بداية انطلاقته مع القناة بعد التعاقد معه رسميا.

ويعد أحمد عيد عبدالملك من المحللين الذين يحظون بشعبية كبيرة بين جماهير الكرة المصرية على السوشيال ميديا، خاصة جماهير نادي الزمالك.

قناة etc تتعاقد مع أحمد عيد عبدالملك

وكانت قناة etc، في حضور رئيس مجلس الإدارة هاني العتال، أعلنت تعاقدها مع أحمد عيد عبد الملك عقب انتهاء تعاقده رسميا مع قناة نادي الزمالك، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص القناة على الاستعانة بأفضل النجوم والمحللين لتغطية وتحليل كل القضايا الرياضية والكروية ومباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات المنتخب المصري، بداية من اللقاء الأهم أمام السنغال في تصفيات المونديال.

مسبرة أحمد عيد عبدالملك

جدير بالذكر أن أحمد عيد عبدالملك كان أحد نجوم منتخب مصر في جيله الذهبي تحت قيادة المدير الفني حسن شحاتة وحصل على كأس الأمم الإفريقية عامي 2006 و2010، كما لعب سابقا لنادي حرس الحدود لعدة مواسم وساهم بفوز فريقه بكأس مصر وكأس السوبر، كما حصل على كأس مصر ثلاث مرات، اثنين منها مع حرس الحدود عامي 2009 و2010 ومرة مع الزمالك عام 2013 هذا بالإضافة إلى كأس السوبر المصري عام 2009 مع حرس الحدود على حساب النادي الأهلي، وحصل على الدوري المصري الممتاز مرة واحدة فقط مع نادي الزمالك موسم 2015/2014.