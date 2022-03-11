رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة على «فيسبوك»: ادعت قدرتها على إجراء عمليات

كتب:

محمد بركات
11:56 ص | الجمعة 11 مارس 2022
مرتكبة الواقعة

مرتكبة الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، انتحال سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر في القاهرة، صفة طبيبة بشرية وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للإعلان عن قدرتها على إجراء عمليات جراحية، واستأجرت وحدة سكنية مفروشة لممارسة نشاطها المؤثم، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم.

 

ضبط المتهمة وزوجها

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها هاتفين وعدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطها، وكارنيه طبيبة بشرية مزور، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها المؤثم، كما أمكن ضبط زوجها، مقيم بالجيزة.

اقرأ أيضا الداخلية في شهر: تحصيل 12 مليون جنيه غرامة كمامة.. ومصرع 23 عنصرا إجراميا

وبمواجهتها أقرت بانتحالها صفة طبيبة بشرية وإنشائها حساب على موقع «فيسبوك» تروج من خلاله لنشاطها مقابل مبلغ مالي بمعاونة زوجها، وبمواجهته قرر ما جاء بأقوال المتهمة ومعاونتها في نشاطها الإجرامي عن طريق استئجار الوحدات السكنية، لاستخدامها في ممارسة ذلك النشاط مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط 184 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية ومطروح

ضبط 7532 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

ضبط 40 طن دقيق مجهول المصدر في حملات تموينية بمطروح (صور)

روسيا عن ضبط طيور من مختبرات أوكرانيا: تستخدم في أبحاث بيولوجية سرية

ضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي بالإسكندرية
بقلم محمد بركات