ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة على «فيسبوك»: ادعت قدرتها على إجراء عمليات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، انتحال سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر في القاهرة، صفة طبيبة بشرية وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للإعلان عن قدرتها على إجراء عمليات جراحية، واستأجرت وحدة سكنية مفروشة لممارسة نشاطها المؤثم، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم.

ضبط المتهمة وزوجها

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها هاتفين وعدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطها، وكارنيه طبيبة بشرية مزور، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها المؤثم، كما أمكن ضبط زوجها، مقيم بالجيزة.

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وبمواجهتها أقرت بانتحالها صفة طبيبة بشرية وإنشائها حساب على موقع «فيسبوك» تروج من خلاله لنشاطها مقابل مبلغ مالي بمعاونة زوجها، وبمواجهته قرر ما جاء بأقوال المتهمة ومعاونتها في نشاطها الإجرامي عن طريق استئجار الوحدات السكنية، لاستخدامها في ممارسة ذلك النشاط مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.