تنفيذ 95% من مشروع مجمع خدمات نوي بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، الانتهاء من 95% من الأعمال الإنشائية بمجمع خدمات نوي في المحافظة، حيث يتكون المجمع من دور أرضي، ودورين علويين، ويضم مركزًا تكنولوجيًا، ومكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي.

وقام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة تفقدية مفاجئة اليوم لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة شبين القناطر وحي غرب شبرا الخيمة، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات، ومتابعة الحالة المرورية بشوارع حي شرق شبرا الخيمة.

مجمع الخدمات بنوي ضمن «حياة كريمة»

واستهل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع الخدمات الزراعية بقرية نوي، والمقام على مساحة 530م2، ويتكون من دورين أرضي وأول، وذلك وفقاً للتصميمات المتوافق عليها، بما يلبي احتياجات ومتطلبات أهالي القرية، ويضم المجمع وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية، إلى جانب مركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال بالمواعيد المحددة، وتكثيف العمل لسرعة الإنجاز، ورفع معدلات التنفيذ في مشروعات القطاعات المختلفة، المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

جولة تفقدية بشوارع حي شرق شبرا

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد عدد من شوارع حي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة والتجميل بشوارع الحي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور.

تطوير كوبري عرابي بتكلفة 40 مليون جنيه

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث يشمل التطوير أعمال رفع كفاءة من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين، بالإضافة إلى أعمال الرصف، وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه.

ووجه المحافظ بتنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني، مؤكدا ضرورة اختصار المدة الزمنية لتطوير الكوبري، كم أجل الانتهاء في أول أغسطس المقبل، وذلك تيسيرا على مواطني شبرا الخيمة.