نتائج انتخابات الوفد 2022: 120 صوتا تحسم فوز «يمامة» برئاسة الحزب

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، برئاسة المستشار محمد عبدالمعطي، فوز الدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا للوفد، بمنصب رئيس الحزب، عقب الانتهاء من عمليات الفرز، بفارق 120 صوتًا.

وأوضحت اللجنة أن عدد من أدلوا بأصواتهم 3293 عضوًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 3216 صوتًا، فيما كانت الأصوات الباطلة 77 صوتًا، ليحصد «يمامة» 1668 صوتًا، فيما حصل أبوشقة على 1548 صوتًا.

انتهاء الموعد المحدد للتصويت

وأغلقت كافة اللجان بعد انتهاء الموعد المحدد للتصويت في الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة، الموافق 11 مارس وبدء عملية الفرز.

وشهدت انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 إقبالًا كثيفًا على مدار اليوم، بكافة اللجان وخاصة في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت، تحت إشراف قضائي كامل.

يذكر أن من لهم حق التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 6770 ناخبًا، يدلون بأصواتهم في 20 لجنة، منها لجنتان لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تحت إشراف قضائي كامل، متمثل في هيئة النيابة الإدارية، وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، كلٍ من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقررًا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائبًا لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضوًا، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضوًا، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضوًا، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة «الوفد» عضوًا، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضوًا.