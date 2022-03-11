أول لقب في الصحراء: سيارة RS Q e-tron تفوز في رالي أبوظبي

سطرت أودي إنجازًا جديدًا في رياضة السيارات من خلال سيارتها المبتكرة RS Q e-tron والتي حصدت أول لقب لها في مشاركتها الثانية في السباقات بعد أربع انتصارات في ظهورها الأول في رالي داكار في يناير الماضي؛ إذ فاز الفرنسيان ستيفان بيترهانسل وإدوار بولانجر بالجولة الثانية من بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في أبوظبي بفارق 29 دقيقة و49 ثانية.

وفاز ستيفان بيترهانسل بأول لقب له مع أودي في رالي أبوظبي الصحراوي، والذي فاز به سبع مرات من قبل بدءًا من العام 1996؛ وتصدر الفرنسي البالغ من العمر 56 عامًا، مع مساعده إدوارد بولانجر، رالي الصحراء من المرحلة الأولى بعد قيادة سيارته دون أخطاء.

ومن جانبه قال يوليوس سيباخ، المدير التنفيذي لشركة «أودي سبورت جي إم بي إتش» والمسؤول عن رياضة السيارات في أودي: «تهانينا لستيفان وإدوارد، ولفريق أودي سبورت، وشريكنا الميداني كيو موتورسبورت، لقد حققنا إنجازًا غير مسبوق بهذا النجاح».

تطوير السيارة في وقت قياسي

وأضاف: «طورنا سيارة RS Q e-tron في وقت قياسي، وهي أول سيارة مزودة بمنظومة حركة كهربائية تفوز بالرالي الصحراوي. كان فوزنا في الجولة الثانية إنجازًا كبيرًا، وتفوقنا على ناصر العطية، الفائز برالي داكار الذي أقيم في شهر يناير الماضي، وسيباستيان لوب، حامل الرقم القياسي العالمي للفوز ببطولة العالم، والفائز برالي مونت كارلو. لقد حققت سيارتنا المبتكرة الفوز في ظروف أصعب مما كانت عليه في يناير وهذا أمرٌ يستحق الفخر حقًا».

حملة أودي في الشرق الأوسط

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لأودي الشرق الأوسط: «يتزامن هذا الفوز مع حملة أودي في الشرق الأوسط برياضة السيارات في أبوظبي. أظهرت سيارة RS Q e-tron قدراتها في داكار، ولديها الآن فرصة لترسيخ مكانتها وتطوير سيارات السباقات لسنوات قادمة. كما تسهم في تعزيز رياضة السيارات في المنطقة وتشجيع الجيل القادم من سائقي الراليات على المشاركة فيها، مع رسم ملامح مستقبل رياضة السيارات».

تسببت مجموعة من الظروف في زيادة العبء على منظومة الحركة في السيارة بشكل ملحوظ ومنها درجة الحرارة الأعلى بكثير والتي تزيد عن 40 درجة مئوية في الظل، حيث تزيد من نعومة الرمال وتقلل من مقاومة التدحرج، ما يضغط كثيرًا على تبريد السيارة، وكان ذلك متوقعًا. ومع ذلك، فإن المنظومة المبتكرة البديلة التي تدمج مجموعة الحركة الكهربائية وبطارية الجهد العالي ومحول الطاقة عال الكفاءة، قدمت أداءً جيداً يُعتمد عليه. وتمكنت سيارة RS Q e-tron من قطع مسافة السباق بأكملها دون أي مشاكل.

رالي أبوظبي مختلف

ولكن هذا الرالي كان مختلفًا للغاية عن رالي داكار من حيث الطبيعة الجيولوجية، وامتدت الكثبان الرملية الطويلة على مدار المراحل الخمس بطول إجمالي يزيد عن 1,800 كيلومتر. وقال ستيفان بيترهانسل: «لم يكن من السهل الوصول إلى إيقاع القيادة الصحيح على الكثبان الرملية شديدة الانحدار التي تكون أحياناً خطيرة للغاية»، مضيفًا: «كانت سرعتنا مناسبة ولم نخاطر كثيراً، كما كانت قيادة سيارة RS Q e-tron ممتعة للغاية».

وأظهرت أحداث المنافسة مدى تعقيد التضاريس، ففي اليوم الأول فَقَد ناصر العطية وسيباستيان لوب فرصة الفوز بلقب الرالي بسبب الأضرار التي لحقت بسيارتيهما.

واضطر فريق أودي سبورت للتوقف مرة واحدة لم يكن مخطط لها نتيجة ثقب إحدى عجلات السيارة في اليوم الثاني، ما تسبب في تقلص فارق التقدم بـ9 دقائق و30 ثانية بعد المرحلة الأولى إلى 7 دقائق و49 ثانية، ولكن بعد توقف منافس آخر في المرحلة الثالثة، واصل بيترهانسل وبولانجر تفوقهما.

إنجاز تاريخي للسيارة

وبعد هذا الإنجاز التاريخي الأول لسيارة RS Q e-tron، يمضي فريق أودي سبورت قدماً في تطوير النموذج الأولي والتحضير للسباق التالي في نفس الوقت.

ويتصدر رالي الأندلس جدول مواعيد السباقات القادمة، ويقام في الفترة من 6 إلى 12 يونيو، ويتكون من مرحلة تأهيلية وخمس مراحل بطول من 200 إلى 300 كيلومتر في جنوب إسبانيا.