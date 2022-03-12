العثور على جثة سيدة داخل منزلها بأسيوط.. والتحريات: توجد شبهة جنائية

عثر أهالي قرية «العقال القبلي» التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها في ظروف غامضة، وبينت المعاينة الأولية للجثة وجود شبهة جنائية في الوفاة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بـ العثور على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها بقرية العقال القبلي دائرة المركز.

وانتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى ميرفت رفعت جاد الكريم مهران، 36 سنة، مقيمة بقرية العقال القبلي دائرة المركز ومتوفاة داخل منزلها، وتم نقل الجثة وتحويلها إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

شبهة جنائية في وفاة سيدة أسيوط

وكشف التحريات الأولية التي أجراها فريق مباحث المركز أن السيدة تعيش بمفردها بالمنزل، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة وملابسات الحادث، وضبط مرتكبيها، وجرى تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع فتاة اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام بساحل سليم

من ناحية أخرى، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من المستشفى المركزي بوصول المواطنة نرمين نجاح علي، 20 سنة، مقيمة بقرية العونة دائرة المركز «جثة هامدة» في ادعاء تعرضها اختناق بالغاز، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وبالانتقال وسؤال أفراد الأسرة، ذكروا أنَّه حال قيام المتوفاة بالاستحمام اختنقت بالغاز أثناء الاستحمام ولا توجد شبهة جنائية، جرى تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.