حملات مكثفة لإزالة التعديات على الزراعات والنظافة بالمحلة

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل قوة وحسم، حيث قامت الوحدات المحلية في قرى مركز ومدينة المحلة، تحت إشراف اللواء حسين لبيب، رئيس المركز، بإزالة كلية لعدد 7 حالات تعديات عبارة عن شدات خشبية وسملات خرسانية، بمساحة 12 قيراطاً و21 سهماً، بقرى مركز المحلة.

بلوكات على الأراضي الزراعية

وخلال الحملات تم إزالة كلية لسور بالبلوك على مساحة قيراط و15 سهم، إزالة كلية لسور بالبلوك بمساحة 7 قراريط، على أراضي الإصلاح الزراعي، وإزالة كلية لسور بالبلوك بمساحة 1 قيراط، في نطاق الوحدة المحلية لقرية «المعتمدية» بمركز المحلة الكبرى.

كما تم إزالة سور من البلوك والمونة الأسمنتية بمساحة قيراط و3 سهم في قرية «سنبارة»، التابعة للوحدة المحلية «دمرو»، وإزالة كلية لسور مبني بالبلوك بمساحة 9 أسهم بالوحدة المحلية بـ«الشهيدي»، وإزالة كلية لحوائط حاملة بمساحه 1 قيراط، وإزالة كلية لحوائط حاملة بمساحة 18 سهماً بالوحدة المحلية في قرية «الجابرية» بنفس المركز.

حملات موسعة للنظافة بمدينة المحلة

وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قيام حي ثاني المحلة، برئاسة المحاسب أحمد المغاوري، بحملة نظافة مكبرة، شملت كنس وغسل ودهان الأرصفة في شوارع «عمار بن ياسر والوحدة العربية»، بمنطقة «منشأة البكري»، كما تم رفع كافة المخلفات وكنس وإزالة الأتربة، بالإضافة إلى تفريغ الصناديق من أجل الحفاظ على مظهر حضاري لشوارع الحي.