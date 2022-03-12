«التعليم» توضح حقيقة تعطيل الدراسة غدًا الأحد

«إجازة المدارس غداً».. كثيراً ما يتم تداول هذه الجملة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور موجات طقس سيئة في بعض المحافظات، وهو ما كشفت حقيقته مصادر مطلعة بعدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في القاهرة والجيزة وبني سويف، مؤكدة أن الدراسة غداً الأحد الموافق 13 مارس الجاري، كما هي ولا يوجد أى تعديل.

وأوضحت المصادر، أن هناك إجراءات وقائية مشددة في جميع المدارس ضد فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

حقيقة إجازة المدارس غداً

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن إجازة المدارس غداً الأحد بالنسبة لمدارس الراهبات، لأن إجازتها الأسبوعية يومي الجمعة والأحد، مؤكدة أن المدارس الأخرى الخاصة والحكومية، تعمل في مواعيدها دون أي تعطيل، ووسط إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا لتعقيم الفصول المدرسية، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.

وأوضحت المصادر، أن إجازة المدارس غداً غير صحيح، والدراسة مستمرة في مواعيدها دون أي معوقات، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور ضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية والحضور في المواعيد الرسمية.

استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق متصل، بدأت المديريات والإدارات التعليمية الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي ستعقد خلال شهر مايو المقبل، ورقيًا بالنسبة لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وتم تفعيل مجموعات التقوية لتدريب الطلاب على فهم المقررات الدراسية، وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وشددت المديريات في خطابات للإدارات التعليمية، بضرورة إلزام المدارس بشرح المقررات الدراسية، وفق الخطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيه الطلاب للتسجيل على المنصات التعليمية مثل بنك المعرفة، ومنصة حصص مصر التعليمية، ومنصة البث المباشر للتدريب على نمط الأسئلة الجديدة التي تركز على فهم الطالب.