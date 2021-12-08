إصابة 3 في حوادث طرق إثر سقوط أشجار ضخمة بسبب الطقس السيئ بالغربية

رصدت غرفة العمليات والطوارىء بديوان محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إصابة 3 أشخاص في حوادث سير تصادم بين سيارات ومركبات «توك توك» نتيجة سوء الأحوال المناخية وهبوب الرياح، وذلك بالطرق الفرعية الواصلة بين مركزي «سمنود - المحلة» أمام مدخل قرية ميت حبيب، و«السنطة - طنطا».

سقوط أشجار بسبب هبوب الرياح

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء محمد عمار، حكمدار مديرية الأمن، يفيد بورود بلاغات حول إصابة 3 أشخاص في حوادث سير بطريقي «سمنود - المحلة» و«زفتى - السنطة - طنطا»، إثر سقوط أشجار ضخمة بعرض الطرق المشار إليها.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في ارتباك حركة النقل والمواصلات، وتعطل مصالح المواطنين، ما دفع الأجهزه المرورية، وتم الدفع بقوات الإنقاذ لرفع الأشجار وإعادة تسيير الحركة المرورية .

تفعيل غرف العمليات والطوارىء تزامنا مع موجة الطقس السيئ

الجدير بالذكر، أن محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أصدر توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بأهمية التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لرفع حالة التأهب والطوارىء، لتلقي شكاوى المواطنين عبر غرف العمليات والطوارىء، تزامنا مع موجة الطقس البارد وسوء الأحوال المناخية.

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه بأهمية التنسيق الكامل مع وكلاء المديريات ومسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمياه، لحل أي أزمات محتمله خلال موجه الصقيع.